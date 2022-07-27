Англія розбила Швецію у 1/2 фіналу чемпіонату Європи серед жінок. Дивіться відео голів та огляд матчу.

"Тре Крунур" протримались півгодини, але далі на полі було справжнє побиття. Все розпочала Бетані Мід, яка ідеально зорієнтувалася перед воротами Швеції. Відразу по перерві Люсі Бронз вдало замкнула подачу з кутового.

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На 68-й хвилині Алессія Руссо оформила, можливо, найкращий гол турніру. Півзахисниця збірної Англії з незручного положення вигадала геніальний удар п'ятою – м'яч оминув суперницю, прокотився точно поміж ніг голкіперки збірної Швеції і заспокоївся в сітці. Фран Кірбі добила скандинавок красивим парашутом – 4:0.