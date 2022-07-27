"Тре Крунур" продержались полчаса, но дальше на поле было настоящее избиение. Все начала Бетани Мид, идеально сориентировавшаяся перед воротами Швеции. Сразу после перерыва Люси Бронз удачно замкнула подачу с углового.

Англия уверенно разгромила Швецию и стала первой финалисткой женского Евро-2022 – Монзуль в эконом-режиме

На 68-й минуте Алессия Руссо оформила, возможно, лучший гол турнира. Полузащитница сборной Англии из неудобного положения придумала гениальный удар пяткой – мяч обошел соперницу, прокатился точно между ног голкиперки сборной Швеции и успокоился в сетке. Фран Кирби добила скандинавок красивым парашютом – 4:0.