"Кащуком цікавляться ще й у Португалії. Як уже повідомлялося у ЗМІ, до вінгера Шахтаря виявляють інтерес кілька європейських клубів. Можемо підтвердити, що в цьому списку є Хайдук і ПАОК.

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Крім того, 23-річний хавбек перебуває в шорт-листі португальського Фамалікана. У цьому сезоні клуб ліги Португалії йде як ніколи високо (сьоме місце) і шукає гравців саме цього амплуа. За нашими даними, зараз Кащук тренується у Києві за індивідуальною програмою, відновлюючись від травми привідного м'язу, яка була отримана напередодні останнього матчу групового турніру ЛЧ проти Порту", – повідомило ТаТоТаке.

Нагадаємо, контракт Кащука з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює чемпіона світу U-20 у 2,5 млн євро.

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