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Кошельни близький до повернення на батьківщину – на гравця претендують одразу 2 клуби

8 липня 18:36 456 Читать на русском
Кошельни близький до повернення на батьківщину – на гравця претендують одразу 2 клуби
Лоран Кошельни / Фото UEFA

Захисник Арсенала Лоран Кошельни може змінити клуб найближчим часом.

Лоран Кошельни має високі шанси продовжити кар'єру в Лізі 1. В послугах 33-річного француза зацікавлені Бордо і Ліон, повідомляє Footmercato.

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Нагадаємо, Лоран захищає кольори Арсенала з 2010 року. Свого часу "каноніри" заплатили Лор'яну за гравця близько 12 млн євро.

Чинний контракт француза з лондонським клубом розрахований до літа 2020 року.

В минулому сезоні АПЛ Кошельни провів 17 матчів в яких відзначився трьома голами.

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Франція Трансфери Трансфери Арсенала Лоран Кошельни Лоран Кошельни Арсенал Арсенал Ліон Ліон Бордо Бордо
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