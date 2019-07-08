Кошельни близький до повернення на батьківщину – на гравця претендують одразу 2 клуби

Захисник Арсенала Лоран Кошельни може змінити клуб найближчим часом.

Лоран Кошельни має високі шанси продовжити кар'єру в Лізі 1. В послугах 33-річного француза зацікавлені Бордо і Ліон, повідомляє Footmercato.

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Нагадаємо, Лоран захищає кольори Арсенала з 2010 року. Свого часу "каноніри" заплатили Лор'яну за гравця близько 12 млн євро.

Чинний контракт француза з лондонським клубом розрахований до літа 2020 року.

В минулому сезоні АПЛ Кошельни провів 17 матчів в яких відзначився трьома голами.

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