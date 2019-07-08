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Косьельни близок к возвращению на родину – на игрока претендуют сразу 2 клуба

18:36 58 Читати українською
Косьельни близок к возвращению на родину – на игрока претендуют сразу 2 клуба
Лоран Косьельни / Фото UEFA

Защитник Арсенала Лоран Косьельни может сменить клуб в ближайшее время.

Лоран Косьельни имеет высокие шансы продолжить карьеру в Лиге 1. В услугах 33-летнего француза заинтересованы Бордо и Лион, сообщает Footmercato.

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Напомним, Лоран защищает цвета Арсенала с 2010 года. В свое время "канониры" заплатили Лорьяну за игрока около 12 млн евро.

Действующий контракт француза с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года.

В прошлом сезоне АПЛ Кошельны провел 17 матчей в которых отметился тремя голами.

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