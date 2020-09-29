Главный тренер национальной сборной Украины продолжает принимать поздравления от клубов, за которые когда-то выступал.

Андрей Шевченко сегодня, 29 сентября, отмечает свой 44-й день рождения. Милан, вслед за Динамо решил поздравить свою легенду.

Динамо поздравило Шевченко с днем рождения

"Королю з Востока исполняется 44 года сегодня! С днем ​​рождения, Шева", – довольно оригинально написала пресс-служба "россонери", прикрепив раритетное фото Шевченко. Напомним, Андрей Николаевич выступал за Милан с 1999 по 2006 годы, проведя в красно-черной футболке более 200 матчей и став одной из легенд клуба.

К слову, Шевченко является единственным украинским обладателем "Золотого мяча" за период независимости – к нему триумфаторами становились Олег Блохин и Игорь Беланов в советские времена.

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