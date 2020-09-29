Кияни у своєму вітанні в Instagram пригадали трофеї, які екс-форвард завоював за свою ігрову кар'єру.

УЄФА пригадав переможний гол Шевченка у битві проти Порту за Суперкубок УЄФА

Колекція дійсно вражає: Шевченко 5 разів ставав чемпіоном України, тричі – володарем Кубка та одного разу вигравав Суперкубок країни у складі Динамо.

Окрім цього, Андрій Миколайович по одному разу здобував Скудетто, Кубок та Суперкубок Італії, а також Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА у складі Мілана, а також Кубок Англії та англійської ліги за Челсі.

Додамо, що Шевченко є єдиним українським володарем "Золотого м'яча" за період незалежності – до нього тріумфаторами ставали Олег Блохін та Ігор Бєланов у радянські часи.

"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія Шевченка