Защитник Шахтера Виктор Корниенко активно помогает армии Украины в войне с российскими оккупантами.

Корниенко в своем Instagram продемонстрировал, что занимается активной волонтерской помощью для армии Украины.

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"Нахожусь в Украине. Помогаю ВСУ для того, чтобы уничтожить русских пид**асов. Слава Украине!" – написал Виктор в сообщении к фотографии.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединение территориальной обороны дают отпор врагу.

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