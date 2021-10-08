"У мене захворів батько, у нього був інфаркт, після чого він місяць пролежав в ужгородській лікарні. Йому треба було робити операцію. Я побоявся робити це в Ужгороді, хотів у Києві. Я довіряв клініці Амосова, домовитися було дуже складно, і операція була дуже дорогою.

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Я прийшов до ужгородського лікаря, а він каже, що з татом все дуже важко. Подзвонив до Києва, а там сказали: "Звичайно, вези до нас". Я почув різні розмови лікарів. У підсумку я ухвалив рішення везти його до Києва. Це було виключно моє рішення, батько не хотів їхати. Я везу його до Києва на операцію поїздом, а він у мене на руках в поїзді вмирає. Мій батя. Ось про це я шкодую. Я себе не картаю, я хотів як краще.

У мене тоді і грошей не було. Операція коштувала 10-15 тисяч доларів. Я нашкріб з усіх боків, розриваю контракт у Білорусі і їду додому (в 2014 році Кополовець грав за Белшину – прим.). Батя не щадив себе, любив підвипити, туди-сюди. Його не можна було везти. Йому стає погано, він помирає у мене на руках, нас висаджують за Львовом: стоп-кран, купа всяких "двіжух". Я дзвоню в Київ і кажу, що ми вже не приїдемо. Якби я не віз його, він би був зі мною. Важкувата історія, правда?" – сказав Кополовець в ефірі YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

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