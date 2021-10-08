"У меня заболел отец, у него был инфаркт, после чего он месяц пролежал в ужгородской больнице. Ему надо было делать операцию. Я побоялся делать это в Ужгороде, хотел в Киеве. Я доверял клинике Амосова, договориться было очень сложно, и операция была очень дорогой.

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Я пришел к ужгородскому врачу, а он говорит, что с папой все очень трудно. Позвонил в Киев, а там сказали: "Конечно, вези к нам". Я услышал разные разговоры врачей. В итоге я принял решение везти его в Киев. Это было исключительно мое решение, отец не хотел ехать. Я везу его в Киев на операцию поездом, а он у меня на руках в поезде умирает. Мой батя. Вот об этом я жалею. Я себя не корю, я хотел как лучше.

У меня тогда и денег не было. Операция стоила 10-15 тысяч долларов. Я наскреб со всех сторон, разрываю контракт в Беларуси и еду домой (в 2014 году Кополовец играл за Белшину – прим.). Батя не щадил себя, любил подвыпить, туда-сюда. Его нельзя было везти. Ему становится плохо, он умирает у меня на руках, нас высаживают за Львовом: стоп-кран, куча всяких "движух". Я звоню в Киев и говорю, что мы уже не приедем. Если бы я не вез его, он бы был со мной. Тяжеловата история, правда?" – сказал Кополовец в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

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