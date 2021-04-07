Минай має незвичну клубну установку щодо Севідова, – журналіст
Журналіст програми ТаТоТаке Андрій Сеньків розповів про цікаве рішення, яке прийняло керівництво Миная стосовно Олександра Севідова.
За його інформацією, Севідов не має бути зафіксований на фото або відео з клубних тренувань, які він начебто проводить замість наставника.
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Головним тренером команди призначений Микола Цимбал, а от Севідов працює над створенням науково-методичного відділу в клубі. Минай утримався від призначення Севідова буцімто через ситуацію із його відстороненням від футболу.
Відзначимо, що команда під керівництвом Цимбала здобула перші очки, розписавши мирову із Колосом (0:0). Після 20-ти зіграних турів Минай розташувався на передостанній сходинці і випереджає Рух лише на 2 залікові бали.