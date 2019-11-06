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Копенгаген – Динамо: Михайличенко взяв 20 гравців на матч Ліги Європи

08:25 974 Читать на русском
Копенгаген – Динамо: Михайличенко взяв 20 гравців на матч Ліги Європи
Копенгаген – Динамо: заявка киян на матч / фото: ФК Динамо

Київське Динамо вилетить в Данію об 11 ранку, де завтра проведе матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена.

 

На матч проти Копенгагена Олексій Михайличенко взяв із собою 20 гравців, інформує офіційна сторінка Динамо у Facebook.

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Воротарі: Георгій Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.

Захисники: Віталій Миколенко, Денис Попов, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Томаш Кендзьора.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Віталій Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв.

Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес.

Нагадаємо, матч Копенгаген – Динамо відбудеться 7 листопада, початок гри о 20:00.

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Динамо Динамо Ліга Європи Копенгаген - Динамо
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