Копенгаген – Динамо: Михайличенко взяв 20 гравців на матч Ліги Європи

Київське Динамо вилетить в Данію об 11 ранку, де завтра проведе матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена.
На матч проти Копенгагена Олексій Михайличенко взяв із собою 20 гравців, інформує офіційна сторінка Динамо у Facebook.
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Воротарі: Георгій Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.
Захисники: Віталій Миколенко, Денис Попов, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Томаш Кендзьора.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Віталій Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв.
Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес.
Нагадаємо, матч Копенгаген – Динамо відбудеться 7 листопада, початок гри о 20:00.
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