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Копа Лібертадорес, півфінали: Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс, Греміо та Фламенго розписали нічию

13:55 111 Читать на русском
Копа Лібертадорес, півфінали: Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс, Греміо та Фламенго розписали нічию
Аргентинське Суперкласіко / Diario Ole

Відбулися перші матчі 1/2 фіналу Копа Лібертадорес. Рівер Плейт на Монументалі зійшовся в битві з Бока Хуніорс, а бразильські Греміо та Фламенго зустрілися в Порту-Алегрі.

Аргентинське Суперкласіко завершилося на користь команди Марсело Гальярдо – 2:0. За Рівер відзначилися Сантос Борре та Начо Фернандес. У складі Боки червону картку отримав Ніколас Капальдо.

В іншому півфіналі Греміо зумів відігратися в матчі з Фламенго (1:1). На гол Бруну Енріке господарі відповіли влучним ударом Пепе на 88-й хвилині матчу.

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Нагадаємо, матчі-відповіді цієї стадії турніру відбудуться 23 та 24 жовтня. Чинним володарем Кубка Лібертадорес є Рівер Плейт, який у фіналі минулого розіграшу обіграв Бока Хуніорс.

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Світ Фламенго Фламенго Греміо Греміо Бока Хуніорс Бока Хуніорс Рівер Плейт Рівер Плейт Кубок Лібертадорес
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