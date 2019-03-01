В матчі Кубка Лібертадорес арбітри використовували аркуші паперу замість табло – курйоз дня

Курйозний епізод трапився під час матчу відбору на Кубок Лібертадорес між бразильським Атлетіко Мінейро і уругвайським Дефенсор Спортінгом.

В матчі Кубка Лібертадорес арбітри використовували аркуші паперу замість табло, щоб проводити заміни.

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Як повідомляє MailSport, електронне табло для суддів виявилося замкненим в одному з офісів стадіону Індепенденсія, тому арбітрам довелося використовувати аркуші паперу.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0. У груповий етап найпрестижнішого клубного турніру Латинської Америки вийшов Атлетіко Мінейро.

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