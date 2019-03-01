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В матчі Кубка Лібертадорес арбітри використовували аркуші паперу замість табло – курйоз дня

20:29 104 Читать на русском
В матчі Кубка Лібертадорес арбітри використовували аркуші паперу замість табло – курйоз дня
Атлетіко Мінейро – Дефенсор Спортінго

Курйозний епізод трапився під час матчу відбору на Кубок Лібертадорес між бразильським Атлетіко Мінейро і уругвайським Дефенсор Спортінгом.

В матчі Кубка Лібертадорес арбітри використовували аркуші паперу замість табло, щоб проводити заміни.

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Як повідомляє MailSport, електронне табло для суддів виявилося замкненим в одному з офісів стадіону Індепенденсія, тому арбітрам довелося використовувати аркуші паперу.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0. У груповий етап найпрестижнішого клубного турніру Латинської Америки вийшов Атлетіко Мінейро.

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Теги
Атлетіко Мінейро Атлетіко Мінейро Кубок Лібертадорес футбольні курйози Дефенсор Спортінг Дефенсор Спортінг Світ
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