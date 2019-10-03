Копа Либертадорес, полуфиналы: Ривер Плейт обыграл Бока Хуниорс, Гремио и Фламенго расписали ничью

Состоялись первые матчи 1/2 финала Копа Либертадорес. Ривер Плейт на Монументале сошелся в битве с Бока Хуниорс, а бразильские Гремио и Фламенго встретились в Порту-Алегри.

Копа Либертадорес, 1/2 финала. Первые матчи

Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 2 0

Голы: Борре, 7 (пен), Фернандес, 70

Удаление: Капальди, 90 7

Гремио – Фламенго – 1:1

Голы: Пепе, 88 – Энрике, 69

Аргентинское Суперкласико завершилось в пользу команды Марсело Гальярдо – 2:0. За Ривер отличились Сантос Борре и Начо Фернандес. В составе Боки красную карточку получил Николас Капальди.

В другом полуфинале Гремио сумел отыграться в матче с Фламенго (1:1). На гол Бруну Энрике хозяева ответили точным ударом Пепе на 88-й минуте матча.

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Напомним, ответные матчи этой стадии турнира состоятся 23 и 24 октября. Действующим обладателем Кубка Либертадорес является Ривер Плейт, который в финале прошлого розыгрыша обыграл Бока Хуниорс.

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