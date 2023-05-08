Рух розбив Інгулець у 25 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри.

Рух вийшов уперед вже на 14-й хвилині. Білик парирував удар Климчука, але Соломон-Отабор був першим на добиванні.

Рух розбив Інгулець і покинув зону вильоту з УПЛ – дубль Климчука, перша перемога Пономарьова, кінець жахливої серії

Після перерви "український Гріліш" забивав самотужки. В дебюті другої половини Климчук головою замкнув подачу партнера, а під завісу скористався щедрістю Квасниці – 3:0.