Концерт "українського Гріліша" у відеоогляді матчу Рух – Інгулець – 3:0
20:48 - Читать на русском
Рух розбив Інгулець у 25 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри.
Рух вийшов уперед вже на 14-й хвилині. Білик парирував удар Климчука, але Соломон-Отабор був першим на добиванні.
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Після перерви "український Гріліш" забивав самотужки. В дебюті другої половини Климчук головою замкнув подачу партнера, а під завісу скористався щедрістю Квасниці – 3:0.
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