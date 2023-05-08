Рух разбил Ингулец в 25 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры.

Рух вышел вперед уже на 14-й минуте. Билык парировал удар Климчука, но Соломон-Отабор был первым на добивании.

Рух разбил Ингулец и покинул зону вылета из УПЛ – дубль Климчука, первая победа Пономарева, конец ужасной серии

После перерыва "украинский Грилиш" забивал своими силами. В дебюте второй половины Климчук головой замкнул подачу партнера, а под занавес воспользовался щедростью Квасницы – 3:0.