Концерт "украинского Грилиша" в видеообзоре матча Рух – Ингулец – 3:0
8 мая 20:48 - Читати українською
Рух разбил Ингулец в 25 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры.
Рух вышел вперед уже на 14-й минуте. Билык парировал удар Климчука, но Соломон-Отабор был первым на добивании.
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После перерыва "украинский Грилиш" забивал своими силами. В дебюте второй половины Климчук головой замкнул подачу партнера, а под занавес воспользовался щедростью Квасницы – 3:0.
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