Договор 32-летнего легионера с донецким клубом завершается 8 ноября, сообщает ТаТоТаке.

Дентиньо может вернуться в родной клуб – переговоры с хавбеком Шахтера длятся несколько месяцев

Недавно стало известно, что Дентиньо уже несколько месяцев ведет переговоры со своим бывшим клубом Коринтиансом. Если "народная команда" согласует детали контракта с форвардом, то он сможет достаться им бесплатно на правах свободного агента.

Напомним, нападающий является воспитанником клуба из Сан-Паулу. Именно оттуда он в 2011 году перебрался в Шахтер, где успел провести 194 поединка (28 голов и 16 ассистов). В текущем сезоне Дентиньо получил мало игровой практики – 65 минут в четырех матчах.

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