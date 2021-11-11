Конте заблокував трансфер Азара у Тоттенхем та хоче підписати іншу зірку Реала
Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте має розбіжності із власником клубу Деніелом Леві щодо трансферів "шпор".
"Деніел Леві хотів підписати Едена Азара, але Конте сказав йому "ні". Причина в тому, що він знає Азара за роботою в Челсі. Конте каже, що Едену не вистачає інтенсивності та працьовитості.
Конте змусив гравців Тоттенхема відмовитися від низки продуктів – дехто розчарував тренера зайвою вагою
Дивно, але Конте попросив Леві повернути до Лондона Гарета Бейла. Його контракт спливає наприкінці сезону 2021/22, але взимку він не зможе піти безкоштовно", – наводить слова журналіста Едуардо Інди Marca з посиланням на ефір El Chiringuito TV.
До слова, Еден через чисельні травми так і не зміг стати зіркою в Реалі. У поточному сезоні бельгієць зіграв у 11 матчах, в яких віддав 1 результативну передачу. Бейл же відіграв лише у 3 поєдинках за мадридців цього сезону, записавши до свого активу 1 гол.
Конте в Тоттенхемі: втримати Кейна, реанімувати Аллі та головна Місія нездійсненна