"Дэниэл Леви хотел подписать Эдена Азара, но Конте сказал ему "нет". Причина в том, что он знает Азара по работе в Челси. Конте говорит, что Эдену не хватает интенсивности и трудолюбия.

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Удивительно, но Конте попросил Леви вернуть в Лондон Гарета Бейла. Его контракт истекает в конце сезона 2021/22, но зимой он не сможет пойти бесплатно", – приводит слова журналиста Эдуардо Инди. Marca со ссылкой на эфир El Chiringuito TV.

К слову, Эден из-за многочисленных травм так и не смог стать звездой в Реале. В текущем сезоне бельгиец сыграл в 11 матчах, в которых отдал 1 результативную передачу. Бейл же отыграл всего в 3 поединках за мадридцев в этом сезоне, записав в свой актив 1 гол.

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