Спаринг відбувався на Парк де Пренс, куди прийшло кілька неадекватів з расистськими нахилами. Найгірший епізод стався на 19-й хвилині, коли Рішарлісон зробив рахунок 2:1 на користь Бразилії.

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Представник Тоттенхема побіг святкувати до кутового прапорця, але публіка зустріла його потоком сміття. На поле полетіло і кілька бананів. На щастя, бразильці проігнорували провокації і просто продовжили грати у футбол. Сам Рішарлісон навіть не помітив банан, який зазвичай використовують для приниження темношкірих гравців.

Disgusting to see people throwing things at Richarlison (including a banana) but he’s not fazed keep dancing on them my pigeon ? pic.twitter.com/YdsFcAbjhs — (@ConteSZN_) September 27, 2022

"Я говорив про це з Роберто Фірміно. Гадаю, Бог не дозволив мені побачити це, тому що я навіть не знаю, що міг натворити в гарячці такого моменту. Нехай цього фаната знайдуть і покарають. Це все важко. Ви бачите, що нещодавно сталося з Вінісіусом, а тепер це прямо на стадіоні. Нехай влада знайде і покарає його. Нехай цей інцидент навчить інших людей не робити таке", – цитує Рішарлісона Goal.

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