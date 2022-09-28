Збірну Бразилії закидали бананами під час святкування гола – відео огидного інциденту
Гравці збірної Бразилії пережили дуже неприємний момент у товариському матчі проти Тунісу.
Спаринг відбувався на Парк де Пренс, куди прийшло кілька неадекватів з расистськими нахилами. Найгірший епізод стався на 19-й хвилині, коли Рішарлісон зробив рахунок 2:1 на користь Бразилії.
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Представник Тоттенхема побіг святкувати до кутового прапорця, але публіка зустріла його потоком сміття. На поле полетіло і кілька бананів. На щастя, бразильці проігнорували провокації і просто продовжили грати у футбол. Сам Рішарлісон навіть не помітив банан, який зазвичай використовують для приниження темношкірих гравців.
"Я говорив про це з Роберто Фірміно. Гадаю, Бог не дозволив мені побачити це, тому що я навіть не знаю, що міг натворити в гарячці такого моменту. Нехай цього фаната знайдуть і покарають. Це все важко. Ви бачите, що нещодавно сталося з Вінісіусом, а тепер це прямо на стадіоні. Нехай влада знайде і покарає його. Нехай цей інцидент навчить інших людей не робити таке", – цитує Рішарлісона Goal.
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