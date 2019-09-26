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Конте став першим тренером в історії Інтера, який виграв 5 стартових матчів Серії А

11:23 292 Читать на русском
Конте став першим тренером в історії Інтера, який виграв 5 стартових матчів Серії А
Антоніо Конте / Фото з відкритих джерел

Антоніо Конте увійшов в історію міланської команди, встановивши новий клубний рекорд у Серії А.

23’ Даніло Д'Амброзіо
 
23’ Даніло Д'Амброзіо

У середу, 25 серпня, Інтер в матчі 5-го туру чемпіонату Італії обіграв Лаціо. Зустріч, що відбулася в Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца, завершилася перемогою господарів поля з мінімальним рахунком – 1:0. Автором єдиного гола в матчі став півзахисник нерадзуррі Даніло Д'Амброзіо.

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Ця перемога стала для головного тренера Інтера Антоніо Конте п'ятою поспіль на старті чемпіонату Італії. Таким чином, Конте став першим в історії клубу тренером, який не втратив очок у перших п'яти стартових матчах Серії А. Раніше Інтер обіграв Лечче (4:0), Кальярі (2:1), Удінезе (1:0) і Мілан (2:0).

Команда Конте з 15 очками повернулася на вершину турнірної таблиці, випередивши Ювентус, у якого 13 очок. Лаціо з 7 пунктами розташувався на 9-му рядку.

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Лаціо Лаціо Інтер Інтер Італія Антоніо Конте Антоніо Конте Інтер - Лаціо
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