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Конте стал первым тренером в истории Интера, выигравшим 5 стартовых матчей Серии А

11:27 15 Читати українською
Конте стал первым тренером в истории Интера, выигравшим 5 стартовых матчей Серии А
Антонио Конте / Фото из открытых источников

Антонио Конте вошел в историю миланской команды, установив новый клубный рекорд в Серии А.

23’ Данило Д'Амброзио
 
23’ Данило Д'Амброзио

В среду, 25 августа, Интер в матче 5-го тура чемпионата Италии обыграл Лацио. Встреча, состоявшаяся в Милане на стадионе Джузеппе Меацца, завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом – 1:0. Автором единственного гола в матче стал полузащитник нерадзурри Данило Д’Амброзио.

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Эта победа стала для главного тренера Интера Антонио Конте пятой кряду на старте чемпионата Италии. Таким образом, Конте стал первым в истории клуба тренером, который не потерял очки в первых пяти стартовых матчах Серии А. Ранее Интер обыграл Лечче (4:0), Кальяри (2:1), Удинезе (1:0) и Милан (2:0).

Команда Конте с 15 очками вернулась на вершину турнирной таблицы, опередив Ювентус, у которого 13 очков. Лацио с 7 очками расположился на 9-й строчке.

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Лацио Лацио Интер Интер Италия Антонио Конте Антонио Конте Интер - Лацио
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