Конте оцінив старт Інтера у сезоні 2019/20

Головний тренер Інтера Антоніо Конте поділився думкою щодо виступів команди на початку поточного сезону.

"Хлопці добре працювали в кожному аспекті. Ми проводили матч проти Мілана після невдалого виступу в Лізі чемпіонів (нічия зі Славією 1:1), це нас розлютило і змусило грати жорсткіше. Ми заслужено перемогли, я радий за наших вболівальників. Дербі є дербі.

Мілан – Інтер – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Лукаку може дати нашій команді навіть більше. Я вже сказав йому про це. Хлопцеві 26 років, він потрапив сюди завдяки своєму таланту і природним даним. Якщо правильно з ним працювати, він стане вкрай важливим для клубу. Лаутаро Мартінесу взагалі лише 22,тому нам потрібно допомагати цим гравцям рости і прогресувати. Це частина моєї роботи, і дуже важливо, щоб футболісти були зацікавлені працювати разом зі мною над своїм рухом вперед. І вони всі готові до цього.

Мені подобається, як почався наш сезон в Серії А. У Лізі чемпіонів – ні, але я вірю, що ці невдачі допоможуть нам вийти на новий рівень. Ми напружено працювали протягом останньіх кількох місяців. Природно, що були труднощі, оскільки деякі гравці дуже пізно приєдналися до нас. Але у нас є чітке розуміння, як вести свою гру. У нас є свій малюнок гри. Як я люблю говорити, у командира можуть бути свої плани, але йому потрібно, щоб солдати йшли і виконували накази. Тому я дуже задоволений працювати з такими дисциплінованими гравцями", – наводить слова Конте Football Italia.

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Нагадаємо, Інтер здобув максимум очок у стартових чотирьох турах і очолює турнірну таблицю Серії А.