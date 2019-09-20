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Конте різко прокоментував расистські скандали в Серії А – дісталося вболівальникам і журналістам

20:35 205 Читать на русском
Конте різко прокоментував расистські скандали в Серії А – дісталося вболівальникам і журналістам
Антоніо Конте / Reuters

Головний тренер Інтера Антоніо Конте не залишився осторонь проблем з расизмом в чемпіонаті Італії.

"Будь-яка образа на адресу суперника, а не тільки расизм – це проблема. Я провів три роки в Англії, і якщо там відбувається щось подібне, то вболівальник більше ніколи не потрапить на стадіон.

"Лукаку можна зупинити, пригостивши його десятьма бананами", – італійський журналіст

В Італії все набагато гірше. Тут так багато ненависті і обурення, на стадіонах тільки те і роблять, що ображають і сіють ненависть.

Ми повинні працювати з кожним окремим фанатом. Ми беремо участь у спільній угоді, як і ви, журналісти. Легко писати статті про расизм, а в наступних текстах поширювати ненависть і неповажне ставлення. Вам потрібно поширювати позитив, а не негатив.

Однак зараз в Італії ходять на стадіон тільки заради того, щоб образити суперника, а не для того, щоб підтримати свою команду", – наводить слова Конте La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, раніше від расистських образ фанатів Кальярі постраждав форвард Інтера Ромелу Лукаку.

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Антоніо Конте Антоніо Конте Расизм у футболі Інтер Інтер Італія
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