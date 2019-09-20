Конте резко прокомментировал расистские скандалы в Серии А – досталось болельщикам и журналистам

Главный тренер Интера Антонио Конте не остался в стороне от проблем с расизмом в чемпионате Италии.

"Любое оскорбление в адрес соперника, а не только расизм – это проблема. Я провел три года в Англии, и если там происходит что-то подобное, то болельщик больше никогда не попадет на стадион.

"Лукаку можно остановить, угостив его десятью бананами", – итальянский журналист

В Италии все намного хуже. Здесь так много ненависти и возмущения, на стадионах только и делают, что оскорбляют и сеют ненависть.

Мы должны работать с каждым отдельным фанатом. Мы участвуем в общем соглашении, как и вы, журналисты. Легко писать статьи о расизме, а в следующих текстах распространять ненависть и неуважительное отношение. Вам нужно распространять позитив, а не негатив.

Однако сейчас в Италии ходят на стадион только ради того, чтобы оскорбить соперника, а не для того, чтобы поддержать свою команду", – приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.

Напомним, раньше от расистских оскорблений фанатов Кальяри пострадал форвард Интера Лукаку.

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