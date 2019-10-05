Саррі: Важливість матчу проти Інтера у чемпіонських перегонах близька до нуля

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився очікуваннями від центрального матчу 7-го туру Серії А проти Інтера.

"Ми зіграємо проти дуже сильної команди, що довела їхня чудова гра проти Барселони. Ви не зможете одразу назвати фаворита у протистоянні Ювентуса та Інтера. "Нерадзуррі" дуже добре грають на контратаках і добре захищаються.

Фанати Ювентуса вимагають прибрати зірку слави Конте біля стадіону та знайшли цікаву заміну

Конте – один із найкращих тренерів у світі і добре себе зарекомендував. Але якщо ви хочете завтра побачити протистояння Конте і Саррі замість Інтер проти Ювентуса, то я вас не розумію. Я б сказав, що важливість цієї гри у гонці за титулом близька нулю. Ще дуже рано говорити про це, адже попереду ще 31 тур.

Статистика показує, що Інтер має найсильнішу оборону в Серії А зараз, як через якість окремих гравців, так і через командну роботу. Захист Інтера нагадує непробивну стіну", – цитує Саррі Football Italia.

Нагадаємо, Інтер прийматиме Ювентус в матчі 7-го туру Серії А. Гра відбудеться 6 жовтня, початок о 21:45.

Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікенду