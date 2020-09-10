Хавбек, скорее всего, останется на Джузеппе Меацца. Об этом журналист Фабрицио Романо написал в своем твиттере.

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Репортер ссылается на слова президента Кальяри, не сумевшего убедить Интер продать Наингголана. По словам Томмазо Джулини, миланцы стремятся сохранить бельгийца у себя. Кроме того, "нерадзурри" решили не рассматривать предложение Галатасарая о возможной аренде.

Предыдущий сезон Раджа Наингголан провел в аренде за Кальяри. В его активе 26 матчей в Серии А, в которых "Ниндзя" забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

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