Півзахисник Іван Перішіч не переконав керівництво Баварії у доцільності свого придбання. Віце-чемпіон світу провів сезон у складі мюнхенців на правах оренди з міланського Інтера.

"Ротен" не скористалися можливістю викупу вінгера, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Перішіч став черговим орендованим виконавцем, від якого відмовилася Баварія. Раніше мюнхенці не викупили оборонця Одріосолу та хавбека Коутінью. Перішіч, однак, мав усі шанси залишитися в Бундеслізі, оскільки зумів стати гравцем основної обойми команди Фліка. Проте, Баварія та Інтер не узгодили суму відступних. За неофіційними даними, "ротен" запропонували за флангового півзахисника 12 млн євро, але міланці хотіли отримати мінімум 15 млн.

У сезоні 2019/20 Іван Перішіч провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів, віддав 10 результативних передач і допоміг Баварії оформити требл.

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