Конте хоче запросити в Інтер відразу трьох своїх екс-підопічних

Головний тренер Інтера Антоніо Конте будує серйозні плани на трансферне вікно.

Пріоритетом наставника міланців стануть ті гравці, з якими він працював у попередніх командах, інформує Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Інтер отримав сенсаційний топ-варіант заміни Конте

Конте не проти запросити дует з Челсі – Н'Голо Канте та Емерсона. Також італійський фахівець зацікавлений у послугах Артуро Відаля, якого знає з часів Ювентуса. Чилієць цілком міг приєднатися до "нерадзуррі" ще взимку, однак домовитися з Барселоною не вдалося.

Додамо, що Інтер наразі посідає четверту сходинку Серії А, практично гарантувавши собі участь в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

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