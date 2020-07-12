toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Конте хоче запросити в Інтер відразу трьох своїх екс-підопічних

18:19 - Читать на русском
Конте хоче запросити в Інтер відразу трьох своїх екс-підопічних
Антоніо Конте / Reuters

Головний тренер Інтера Антоніо Конте будує серйозні плани на трансферне вікно.

Пріоритетом наставника міланців стануть ті гравці, з якими він працював у попередніх командах, інформує Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Інтер отримав сенсаційний топ-варіант заміни Конте

Конте не проти запросити дует з Челсі – Н'Голо Канте та Емерсона. Також італійський фахівець зацікавлений у послугах Артуро Відаля, якого знає з часів Ювентуса. Чилієць цілком міг приєднатися до "нерадзуррі" ще взимку, однак домовитися з Барселоною не вдалося.

Додамо, що Інтер наразі посідає четверту сходинку Серії А, практично гарантувавши собі участь в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

"Аталанта може виграти ЛЧ, але є невеликий дефект": інтерв'ю Ліппі про успіх команди Маліновського і силу Ювентуса

blog_ava
Головні новини футболу 11 липня: Маліновський класно забив Ювентусу, Динамо готове попрощатись з Циганковим
07:00
8198
Теги
Емерсон Емерсон Пальмієрі Інтер Інтер Італія Антоніо Антоніо Конте Н'Голо Н'Голо Канте Трансфери Інтера Артуро Артуро Відаль
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
хв
Олександрія
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук