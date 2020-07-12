Конте хочет пригласить в Интер сразу трех своих экс-подопечных

Главный тренер Интера Антонио Конте строит серьезные планы на трансферное окно.

Приоритетом наставника миланцев станут те игроки, с которыми он работал в предыдущих командах, информирует Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Интер получил сенсационный топ-вариант замены Конте

Конте не прочь пригласить дуэт из Челси – Н'Голо Канте и Эмерсона. Также итальянский специалист заинтересован в услугах Артуро Видаля, которого знает со времен Ювентуса. Чилиец вполне мог присоединиться к "нерадзурри" еще зимой, однако договориться с Барселоной не удалось.

Добавим, что Интер сейчас занимает четвертое место Серии А, практически гарантировав себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

"Аталанта может выиграть ЛЧ, но есть небольшой дефект": интервью Липпи об успехе команды Малиновского и силе Ювентуса