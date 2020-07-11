Інтер отримав сенсаційний топ-варіант заміни Конте

Головний тренер Інтера Антоніо Конте може покинути клуб по завершенні сезону.

Массіміліано Аллегрі може замінити Антоніо Конте на посаді наставника Інтера, стверджує Sky Sports.

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Зазначається, що керівництво "нерадзуррі" незадоволене результатами команди – міланці посідають четверте місце в поточному чемпіонаті. Додамо, що контракт Аллегрі з Ювентусом добіг кінця, що дозволяє фахівцю повернутись до роботи.

Зазначимо, що Массіміліано очолював туринців з 2014 по 2019 роки, вигравши чемпіонство Італії 5 разів та двічі виводив "Стару синьйору" до фіналу Ліги чемпіонів.

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