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Інтер отримав сенсаційний топ-варіант заміни Конте

13:25 - Читать на русском
Інтер отримав сенсаційний топ-варіант заміни Конте
Антоніо Конте / Sky Sports

Головний тренер Інтера Антоніо Конте може покинути клуб по завершенні сезону.

Массіміліано Аллегрі може замінити Антоніо Конте на посаді наставника Інтера, стверджує Sky Sports.

Конте посварився з трансферним гуру Інтера через симпатію до хавбека Барселони

Зазначається, що керівництво "нерадзуррі" незадоволене результатами команди – міланці посідають четверте місце в поточному чемпіонаті. Додамо, що контракт Аллегрі з Ювентусом добіг кінця, що дозволяє фахівцю повернутись до роботи.

Зазначимо, що Массіміліано очолював туринців з 2014 по 2019 роки, вигравши чемпіонство Італії 5 разів та двічі виводив "Стару синьйору" до фіналу Ліги чемпіонів.

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Італія Антоніо Антоніо Конте Массіміліано Массіміліано Аллегрі Інтер Інтер
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