Окрім ЧФР Клуж, Коноплянка мав пропозиції не лише з США, Саудівської Аравії та УПЛ, але й з казахського Ордабаси, де вже грають Артем Бєсєдін та Євген Макаренко, повідомляє Sportarena.

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Цікаво, що вінгеру пропонували навіть кращі умови, ніж у Румунії. Однак, трансфер так і не відбувся – Євген був не готовий до переходу, тоді як Ордабаси вимагав швидкого ухвалення рішення.

Нагадаємо, Коноплянка приєднався до ЧФР Клуж на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік. За інформацією ЗМІ, він зароблятиме у румунському клубі від 15 до 20 тисяч євро.

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