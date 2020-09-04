Півзахисник збірної України Олександр Зінченко відзначився голом у воротах збірної Швейцарії та зворушливо його відсвяткував.

Зінченко вивів вперед збірну України, класно пробивши під дальню стійку після передачі Михайліченка та оригінально відсвяткував забитий гол.

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Олександр зняв траурну пов'язку з руки та підняв над головою, вказавши пальцями в небо. Таким чином Зінченко присвятив забитий м'яч лікарю збірної України Антону Худаєву, який 25 липня помер від коронавірусу. Команда проводить зустріч з чорними пов'язками на знак вшанування пам'яті Худаєва.

Зазначимо, що цей гол в підсумку став вирішальним – підопічні Шевченка святкували мінімальну перемогу над збірною Швейцарії (2:1).

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