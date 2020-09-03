Німеччина розписала нічию з Іспанією (1:1) в матчі суперників збірної України у Лізі націй. Результат і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Поки українці екзаменували Швейцарію, в паралельному матчі зустрілися фаворити групи Німеччина та Іспанія. Обидві команди розпочали Лігу націй не в оптимальному складі. Йоахім Льов свідомо ослабив Бундестім, не викликавши низку футболістів, які у серпні довго затрималися в єврокубках, а Луїс Енріке втратив кількох виконавців через позитивні тести на COVID-19.

Німеччина вийшла в схемі з трьома захисниками, а зліва місце в основі отримав дебютант Гозенс. Іспанія виставила дуже технічне, але повільне тріо центрхавів: Тьягу, Бускетс, Руїс. Поєдинок топ-збірних інтригував потенційними експериментами головних тренерів.

Німці краще розпочали матч – увімкнули високий пресинг і не випускали суперника за центр поля. Вже до середини першого тайму Бундестім створила три гольові моменти. Кроос закинув на Керера – удар головою в ближньому куті парирував Де Хеа. Драклер отримав класний розрізний пас від Сане й також стріляв у ближній кут, але голкіпер знову був на висоті.

Ще через декілька хвилин Лерой сам підкручував лівою у дальній кут, однак і цього разу Де Хеа в ефектному стрибку врятував іспанців. Новачок Баварії виділявся швидкістю думки та приймав багато хитрих нестандартних рішень – на жаль, партнери рідко розуміли його задуми. У стартові 20 хвилин на полі була одна команда.

"Фурія роха" нічого не могла створити у відповідь. Єдину нагоду гостям подарувала німецька оборона, коли Зюле і Трапп не розібралися, хто має приймати пас Джана, і випустили Родріго на порожні ворота. Форвард розгубився (сьогодні таке з ним трапиться ще не раз).

У другій половині тайму Іспанія трішки освоїлася на чужому полі та почала перехоплювати територію. Тьягу взяв справу у свої руки та почав розганяти атаки. Господарі відкотилися нижче, оборонятися стало важче.

Почав виблискувати Ферран Торрес. Новий підопічний Гвардіоли вмикав дриблінг і підривав академічні атаки. Так він заробив штрафний, після якого гостро пробив Бускетс. Згодом Торрес спробував вистрілити здалеку, але м'яч полетів над воротами.

До перерви Німеччина могла відкрити рахунок зусиллями Вернера (асистував знову Сане), але Тімо не влучив у ціль. А в іспанців супершанс вдруге змарнував Родріго, який скористався помилкою Джана, вибіг сам на сам з Траппом, однак пробив у ногу голкіперу.

На старті другого тайму Бундестім забила швидкий гол: Джан вирізав класну діагональ на лівий фланг, Гозенс відпасував у центр (асист партнера Маліновського в дебютному матчі), а Вернер легко послав м'яч у сітку. Допоміг Драклер – стрибнув перед Де Хеа.

Луїс Енріке спробував зламати гру замінами, випустивши Ансу Фаті та Меріно. Втім, Німеччина грамотно оборонялася. Та й атакувала все одно значно гостріше. Вкотре довелося вступати у гру Де Хеа, а Вернер ще двічі вистрибнув на чужі ворота – раз завадив офсайд, раз Тімо пробив поруч зі стійкою.

У німців усе складалося чудово, тому Йоахім Льов не втручався у гру. Поки Сане не попросив заміну – схоже на нове пошкодження. Іспанія дедалі сильніше затискала господарів до воріт Траппа, але ті дуже організовано оборонялися і не дозволяли нічого створити. Безпомилково діяв і сам Трапп.

Можна пригадати неточний удар Родріго, прорив Руїса без логічного завершення та гострі підключення Карвахаля. Господарі від усього відбивалися, а гості виглядали інертно та беззубо. Дуже багато питань до атаки "фурії рохи". Народжуються надії на позитивний результат і для України.

Іспанія мала ще кілька нагод і навіть забила, однак суддя зафіксував фол в атаці. Рамос завалив суперника на газон, звільнивши простір для Ансу Фаті. В інших епізодах все читав Трапп і його оборона.

Все йшло до перемоги збірної Німеччини, але на шостій компенсованій хвилині Гайя переправив м'яч у сітку воріт Бундестім. Подвиги Де Хеа не виявилися марними – 7 сейвів (5 після ударів з меж штрафного майданчика). Фінальний свисток зафіксував нічию.

За підсумками першого туру Іспанія та Німеччина набрали по одному очку, а очолила квартет Україна, яка здолала Швейцарію. Вже 6 серпня в рамках другого туру піренейці вдома прийматимуть нашу збірну, а Німеччина зустрінеться зі Швейцарією.

Україна красиво переграла Швейцарію у дебютному матчі в еліті Ліги націй – дебютанти віддали гольові паси