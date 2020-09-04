"Футбол 24" собрал первую (и самую эмоциональную) реакцию экспертов на матч первого тура Лиги наций Украина - Швейцария (2:1).

Сборная Украины начинает с победы! Стартовый матч в элитном дивизионе Лиги наций команда Шевченко завершила победой над Швейцарией и возглавила свой квартет, воспользовавшись ничьей между Германией и Испанией. Беспроигрышная серия украинцев достигла солидной отметки в 12 поединков!

Украина – Швейцария – 2:1 – видео шедевров Ярмоленко и Зинченко и убийственной пушки Сеферовича

Но не все складывалось гладко в "валидольной" дуэли равных соперников на Арене Львов. За игру в первом тайме многим нашим сборникам досталось от экспертов.

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Стартовый состав от Шевченко изрядно озадачил известного журналиста и футбольного архивариуса Артура Валерко.

Пресс-атташе национальной команды Александр Гливинский отметил особую ауру Арены Львов – даже без 12-го игрока.

Довольно быстро хозяева повели в счете, а гол Ярмоленко не оставил равнодушным никого, в том числе – журналиста Алекса Мандзия.

Далее начались проблемы. Недопонимание между Пятовым и Зинченко едва не привело к голу в ответ и спровоцировало обмен "любезностями". На это обратил внимание Василий Обараз, бывший соведущий радиопроекта "Камонплей!"

Швейцария таки сравняла еще до перерыва. Автор Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко устроил оперативный разбор полетов.

Итало-украинский скаут Алекс Великих также констатировал проблемы у "сине-желтых".

Клубный фотограф киевского Динамо Сергей Федорив – неумолим.

Зато после перерыва тон комментаторов несколько смягчился. Своевременные замены от Шевченко + победный гол Зинченко увеличили дозу оптимизма. От комплиментов не удержался даже официальный Twitter-аккаунт Манчестер Сити: "Благодаря этому человеку Украина только что вышла вперед со Швейцарией".

Зина посвятил этот гол светлой памяти умершего от коронавируса доктора национальной команды Антона Худаева. Харьковский журналист Кирилл Лукаш отметил благородный поступок.

Итоговое слово от Евгения Левченко и Романа Бебеха.

Сергей Тищенко отмечает исключительность города Льва. В столице Галичины сборная Украины никогда не проигрывала!

Коллега Тищенко по Gazeta.ua Роман Шахрай полностью солидарен.

Алекс Великих анализирует увиденное и выделяет лучшего игрока в составе украинцев. Согласны?

Ну и как же без эксперта и менеджера Вячеслава Заховайло?

Немного закулисья от Николая Василькова, пресс-атташе Андрея Шевченко.

Эхо победы не обошло даже украинских писателей-фантастов Дмитрия и Виталия Капрановых.

А от Брутального футбола – свеженькие бонусы!

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