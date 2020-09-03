Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі проти Швейцарії у першому турі ліги А Ліги націй УЄФА. Відео гола Ярмоленка у матчі Україна – Швейцарія дивіться на "Футбол 24".

Збірна України досить швидко відкрила рахунок у матчі: Тимчик вдало забіг та отримав передачу з центра поля, змістився в центр і пробив. Голкіпер збірної Швейцарії невдало відбив м'яч перед собою. Олександр встиг до сфери першим та покотив на Ярмоленка, який примудрився п'яткою переправити його у ворота.

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