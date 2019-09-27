Коноплянка відзначився дебютним голом за Шахтар

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Хоффенхайм пропонував 20 млн євро за Циганкова
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ФІФА відповіла на звинувачення щодо фальсифікації голосування премії The Best-2019Світ — 21:03 477
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Шахтар розгромив Ворсклу з дебютним голом Коноплянки та відірвався від Динамо на 13 очокУкраїна — 20:50 4647
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"Футбол – це не життя чи смерть, гравці – не боги". Відверта сповідь Клоппа про сина, фейли, Барселону та велику місіюАнглія — 19:36 1756
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