Коноплянка відзначився дебютним голом за Шахтар

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка відкрив лік голам у новому клубі, відзначившись у воротах Ворскли.

Євген Коноплянка забив у ворота Ворскли та відзначився дебютним голом за Шахтар.

Шахтар – Ворскла: чемпіон світу та дебютний гол Коноплянки дарують господарям комфортну перевагу

На 50-й хвилині матчу Соломон заробив пенальті, який реалізував Коноплянка, розвівши воротаря та м'яч по кутах.

Нагадаємо, 2-го вересня 2019 року Євген підписав контракт з Шахтарем після чотирьох років виступів у Європі. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.