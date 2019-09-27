toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ВОРСКЛА ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Коноплянка відзначився дебютним голом за Шахтар

20:44 1382 Читать на русском
Коноплянка відзначився дебютним голом за Шахтар
Євген Коноплянка / фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка відкрив лік голам у новому клубі, відзначившись у воротах Ворскли.

32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс
 
32’ Валерій Бондар
50’ Євген Коноплянка
72’ Алан Патрік
76’ Жуніор Мораєс

Євген Коноплянка забив у ворота Ворскли та відзначився дебютним голом за Шахтар.

Шахтар – Ворскла: чемпіон світу та дебютний гол Коноплянки дарують господарям комфортну перевагу

На 50-й хвилині матчу Соломон заробив пенальті, який реалізував Коноплянка, розвівши воротаря та м'яч по кутах.

Нагадаємо, 2-го вересня 2019 року Євген підписав контракт з Шахтарем після чотирьох років виступів у Європі. За інформацією ЗМІ, Шальке отримав за свого вінгера 1,5 млн євро.

blog_ava
"Дніпро отримав за мене мільйон марок": він придумав хитрий трюк, щоб піти з Динамо, і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
12:00
8098
Теги
Головне Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шахтар Шахтар Відеоновини Шахтар - Ворскла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
хв
Вільяреал
22:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук