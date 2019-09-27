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Коноплянка отметился дебютным голом за Шахтер

20:45 144 Читати українською
Коноплянка отметился дебютным голом за Шахтер
Евгений Коноплянка / фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка открыл счет голам в новом клубе, отметившись в воротах Ворсклы.

32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес
 
32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес

Евгений Коноплянка забил в ворота Ворсклы и отметился дебютным голом за Шахтер.

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На 50-й минуте матча Соломон заработал пенальти, который реализовал Коноплянка, разведя вратаря и мяч по углам.

Напомним, 2-го сентября 2019 Евгений подписал контракт с Шахтером после четырех лет выступлений в Европе. По информации СМИ, Шальке получил за своего вингера 1,5 млн евро.

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