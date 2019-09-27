Коноплянка отметился дебютным голом за Шахтер

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка открыл счет голам в новом клубе, отметившись в воротах Ворсклы.

Евгений Коноплянка забил в ворота Ворсклы и отметился дебютным голом за Шахтер.

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На 50-й минуте матча Соломон заработал пенальти, который реализовал Коноплянка, разведя вратаря и мяч по углам.

Напомним, 2-го сентября 2019 Евгений подписал контракт с Шахтером после четырех лет выступлений в Европе. По информации СМИ, Шальке получил за своего вингера 1,5 млн евро.