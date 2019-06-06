Коноплянка відчутно впав у ціні на трансферному ринку

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка не зможе занести собі в актив минулий сезон.

Трансферна ціна Євгена Коноплянки встановлена на позначці 6,5 млн євро, повідомляє авторитетний портал transfermarkt.

Бешикташ почав перемовини з Коноплянкою

В порівнянні з минулорічним показником (10 млн), ціна знизилась на 35%.

За інформацією ЗМІ, найімовірніше, що 29-річний хавбек влітку покине Шальке. Основним претендентом на українця називають турецький Бешикташ.

В минулому сезоні Бундесліги Євген Коноплянка провів 13 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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