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Коноплянка відчутно впав у ціні на трансферному ринку

09:45 696 Читать на русском
Коноплянка відчутно впав у ціні на трансферному ринку
Євген Коноплянка / Фото ФК Шальке

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка не зможе занести собі в актив минулий сезон.

Трансферна ціна Євгена Коноплянки встановлена на позначці 6,5 млн євро, повідомляє авторитетний портал transfermarkt.

Бешикташ почав перемовини з Коноплянкою

В порівнянні з минулорічним показником (10 млн), ціна знизилась на 35%.

За інформацією ЗМІ, найімовірніше, що 29-річний хавбек влітку покине Шальке. Основним претендентом на українця називають турецький Бешикташ.

В минулому сезоні Бундесліги Євген Коноплянка провів 13 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Німеччина Українці за кордоном
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