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Бешикташ почав перемовини з Коноплянкою

18:44 1287 Читать на русском
Бешикташ почав перемовини з Коноплянкою
Євген Коноплянка / Reuters

Турецький Бешикташ зацікавлений у підписанні Євгена Коноплянки.

Бешикташ продовжує стежити за Євгеном Коноплянкою і вже розпочав перемовини, повідомляє Fanatik.

Шальке не має гідних пропозицій щодо трансферу Коноплянки

За даними видання, боси Бешикташа вже провели перші переговори з Шальке. Додамо, що Коноплянка разом з Брелем Емболо, Аміном Харітом і Омаром Маскарелем потрапили до списку футболістів, які можуть залишити Шальке цього літа.

В сезоні 2018/19 Коноплянка провів у складі Шальке 21 матч, в якому відзначився 1 голом та двома асистами.

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