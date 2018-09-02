Шальке з Коноплянкою поступився Герті, українець отримав червону картку

Шальке зазнав поразки від Герти у матчі 2 туру Бундесліги. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

У 2 турі Бундесліги Шальке приймав берлінську Герту. Євген Коноплянка провів на полі увесь матч, проте результативними діями не відзначився.

Ярмоленко проти Вулверхемптона: багато старання, нульова ефективність, низькі оцінки та відео всіх дій

На 14-й хвилині господарі отримали шанс забити пенальті, який арбітр призначив після перегляду відеоповтору. Втім, Каліджурі не зумів реалізувати 11-метровий удар.

Вже через хвилину Дуда покарав суперників та вивів свою команду вперед. На 29-й хвилині Коноплянка завдав хороший удар, але голкіпер Герти видав блискучий сейв.

Другий тайм видався нудним, команди практично не мали нагод забити гол. На останній хвилині матчу Коноплянка отримав червону картку, після чого Дуда оформив дубль.

За 2 тури Шальке не набрав жодного очка та опинився на межі зони вильоту, Герта набрала 6 очок та займає 3 сходинку таблиці.

Бундесліга, 2 тур

Шальке – Герта – 0:2

Гол: Дуда, 15, 90+6

Червона картка: Коноплянка, 90+5

Здивував Баварію і Лєвандовскі – у Бундесліги сенсаційний лідер бомбардирів, він зіграє проти Шахтаря