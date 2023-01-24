"Загалом ми не забили багато голів у рамках підготовки до другої частини сезону. Нашою головною перевагою була гарна гра в обороні.

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Залишається лише питання організації півзахисту. Травмовані повернуться, Коноплянка у досить гарній формі і виглядає непогано, тож розберемося. Розраховую на три трансфери, можливо, в останній момент вдасться отримати ще когось на півзахист", – цитує Зєлінскі Dziennik Polsky.

Нагадаємо, у поточному сезоні Євген провів за Краковію 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Його контракт з поляками чинний до 30 червня 2023 року.

Краковія після 17-ти турів йде у турнірній таблиці Екстракляси на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 25 очок. Свій перший матч після тривалої паузи Коноплянка і Ко проведуть 30 січня проти Гурніка.

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