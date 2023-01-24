Напередодні форвард албанського Партизані Джуліано Скука перейшов у Метц, підписавши контракт терміном на 3,5 роки. Спортивний директор клубу з Тирани Елтон Маріні зізнався, що футболіст міг опинитися в Динамо.

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"У нас були пропозиції від Динамо, Лечче та Верони. Але ми з Джуліано обрали Францію. Він говорить французькою і йому там буде краще. Сподіваємося, що хлопець досягне успіху і через Лігу 1 зможе перебратися до іншого сильного європейського чемпіонату", – цитує Маріні Blic.

Нагадаємо, за Партизані Скука у поточному сезоні забив 13 голів і віддав 2 асисти у 22-х матчах. Його трансфер коштував французам 1,4 млн євро і став найдорочим в історії албанського клубу.

До слова, Метц бореться за вихід в Лігу 1 – після 19-турів команда йде на третій сходинці турнірної таблиці другого дивізіону Франції, набравши 31 очко.

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