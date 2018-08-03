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Коноплянка травмувався на тренуванні Шальке

13:44 606 Читать на русском
Коноплянка травмувався на тренуванні Шальке
Євген Коноплянка / Фото з соцмереж

Український вінгер Шальке Євген Коноплянка зазнав травми під час тренування.

Український півзахисник достроково покинув тренування через пошкодження, повідомляє видання Ruhr Nachrichten.

Коноплянка може продовжити кар'єру в Еспаньйолі та готовий заради цього йти на поступки

Під час заняття Євген зіткнувся з партнером по команді, після чого не зміг продовжити тренування. Коноплянка покинув поле тримаючись за ліве стегно.

Про ступінь важкості травми поки невідомо.

У минулому сезоні, Коно провів 27 матчів у Бундеслізі, де відзначився 4 голами та 5 асистами.

Теги
Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Німеччина
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