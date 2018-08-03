Коноплянка травмувався на тренуванні Шальке

Український вінгер Шальке Євген Коноплянка зазнав травми під час тренування.
Український півзахисник достроково покинув тренування через пошкодження, повідомляє видання Ruhr Nachrichten.
Коноплянка може продовжити кар'єру в Еспаньйолі та готовий заради цього йти на поступки
Під час заняття Євген зіткнувся з партнером по команді, після чого не зміг продовжити тренування. Коноплянка покинув поле тримаючись за ліве стегно.
Про ступінь важкості травми поки невідомо.
У минулому сезоні, Коно провів 27 матчів у Бундеслізі, де відзначився 4 голами та 5 асистами.