Коноплянка травмувався на тренуванні Шальке

Український вінгер Шальке Євген Коноплянка зазнав травми під час тренування.

Український півзахисник достроково покинув тренування через пошкодження, повідомляє видання Ruhr Nachrichten.

Коноплянка може продовжити кар'єру в Еспаньйолі та готовий заради цього йти на поступки

Під час заняття Євген зіткнувся з партнером по команді, після чого не зміг продовжити тренування. Коноплянка покинув поле тримаючись за ліве стегно.

Про ступінь важкості травми поки невідомо.

У минулому сезоні, Коно провів 27 матчів у Бундеслізі, де відзначився 4 голами та 5 асистами.