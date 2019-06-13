Коноплянка стоїть першим у списку на вихід з Шальке – Вагнер не зможе вплинути

Вінгер Шальке Євген Коноплянка покине клуб влітку, і навіть головний тренер Давід Вагнер не зможе вплинути на рішення керівництва.

Керівництво Шальке продасть Євгена Коноплянку за будь-яких обставин, хоча новоспечений наставник Давід Вагнер хотів би сам оцінити українця, повідомляє Kicker.

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Якщо запропонована сума буде 10 млн євро або більше – "кобальтові" навіть не будуть вагатись. Коноплянка є першим у списку на вихід.

Євген перейшов у гельзенкірхенський клуб влітку 2016 року з Севільї і встиг завоювати "срібло" Бундесліги у сезоні 2017/18.