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Коноплянка стоит первым в списке на выход из Шальке – Вагнер не сможет повлиять

11:02 282 Читати українською
Коноплянка стоит первым в списке на выход из Шальке – Вагнер не сможет повлиять
Евгений Коноплянка / УАФ

Вингер Шальке Евгений Коноплянка покинет клуб летом, а также главный тренер Давид Вагнер не сможет повлиять на решение руководства.

Руководство Шальке продаст Евгения Коноплянку при любых обстоятельствах, хотя новоиспеченный наставник Давид Вагнер хотел бы сам оценить украинца, сообщает Kicker.

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Если предложенная сумма будет 10 млн евро или больше – "кобальтовые" даже не будут колебаться. Коноплянка является первым в списке на выход.

Евгений перешел в гельзенкирхенский клуб летом 2016 года из Севильи и успел завоевать "серебро" Бундеслиги в сезоне 2017/18.

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