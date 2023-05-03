У понеділок 33-річний українець забив уперше за 8 місяців в рамках чемпіонату. Гол Євгена Коноплянки у поєдинку 30-го туру Екстракляси приніс Краковії нічию з Медзю.

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"Після замін команда почала грати швидше. Коноплянка став рушійною силою, це була вдала заміна. Євген – дуже досвідчений гравець. Він знає, чого від нього очікують, і який на його плечах тягар. Його навички – вище середнього, але він не завжди їх використовує. Сподіваюся, що Євген ще більше допоможе Краковії", – цитує Яцека Зєлінскі Dziennik Polski.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у Краковію за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Влітку контракт Євгена з клубом завершується, але тренер заявляв, що хоче зберегти українця.

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