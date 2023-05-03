В понедельник 33-летний украинец забил впервые за 8 месяцев в рамках чемпионата. Гол Евгения Коноплянки в поединке 30-го тура Экстраклясы принес Краковии ничью с Медзью.

Коноплянка голом спас Краковию от поражения в Экстраклясе – украинец не забивал 8 месяцев

"После замен команда начала играть быстрее. Коноплянка стал движущей силой, это была удачная замена. Евгений – очень опытный игрок. Он знает, чего от него ожидают, и какое на его плечах бремя. Его навыки – выше среднего, но он не всегда их использует. Надеюсь, что Евгений еще больше поможет Краковии", – цитирует Яцека Зелински Dzyennik Polski.

Напомним, Коноплянка перешел в Краковию за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Летом контракт Евгения с клубом истекает, но тренер заявлял, что хочет сохранить украинца.

Коноплянка заставил вспомнить биологию, авто от Лунина на Бахмут, Цыганков снова радует