"Коноплянка стал движущей силой": тренер Краковии нашел недостаток в игре украинца, забившего первый гол за 8 месяцев
Наставник Краковии Яцек Зелински оценил игру Евгения Коноплянки в последнем поединке чемпионата Польши, в котором украинец отметился голом.
В понедельник 33-летний украинец забил впервые за 8 месяцев в рамках чемпионата. Гол Евгения Коноплянки в поединке 30-го тура Экстраклясы принес Краковии ничью с Медзью.
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"После замен команда начала играть быстрее. Коноплянка стал движущей силой, это была удачная замена. Евгений – очень опытный игрок. Он знает, чего от него ожидают, и какое на его плечах бремя. Его навыки – выше среднего, но он не всегда их использует. Надеюсь, что Евгений еще больше поможет Краковии", – цитирует Яцека Зелински Dzyennik Polski.
Напомним, Коноплянка перешел в Краковию за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Летом контракт Евгения с клубом истекает, но тренер заявлял, что хочет сохранить украинца.
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