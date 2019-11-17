Коноплянка: Серби вийдуть голодними, але ми до цього готові

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України розповів про готовність та очікування від матчу останнього туру відбірного турніру Євро-2020 проти Сербії.

"Думаю, вони прагнутимуть зробити камбек. Не захочуть залишати все так просто, тому вийдуть голодними. Ми до цього готові. Ми розуміємо їхнє становище, але не хочемо входити у нього.

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Сьогодні перший день, коли добре себе почуваю. Швидше за все, вірус, горло боліло. Була висока температура три дні. Буду тренуватися на 100%, подивимося, скільки у мене сил, щоб допомогти хлопцям. Якщо тренерський штаб буде бачити, що я не втратив кондиції, буду готовий до матчу", – сказав Коноплянка у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, вже за кілька годин, о 16:00, наші хлопці у Белграді зійдуться у непростому матчі зі збірною Сербії.

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